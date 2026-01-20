  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Libya'da 2.7 milyar dolarlık anlaşma

Libya'da Trablus merkezli yönetim, 2.7 milyar dolar değerinde bir liman anlaşmasına imza attı. Başbakan Abdulhamid Dibeybe Pazar günü anlaşmaları duyururken, bölgenin yılda yaklaşık 500 milyon dolar işletme geliri elde edebileceğini söyledi.

Libya'da Trablus merkezli yönetim, 2.7 milyar dolar değerinde bir liman anlaşmasına imza attı. Başbakan Abdulhamid Dibeybe Pazar günü anlaşmaları duyururken, bölgenin yılda yaklaşık 500 milyon dolar işletme geliri elde edebileceğini söyledi.

Libya yönetimi, Misrata Limanı'ndaki Serbest Bölge'nin genişletilmesi ve geliştirilmesi için uluslararası firmalarla stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Hükümet, bu projenin yaklaşık 2.7 milyar dolarlık yabancı yatırım çekeceğini ve ülkenin petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmeye yardımcı olacağını ifade etti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe Pazar günü anlaşmaları duyururken, bölgenin yılda yaklaşık 500 milyon dolar işletme geliri elde edebileceğini söyledi.

 

Dibeybe sosyal medyadaki paylaşımında, "Bu proje Libya'nın büyüklük ve kapasite açısından bölgenin en büyük limanları arasındaki konumunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir uluslararası ortaklık çerçevesinde doğrudan yabancı yatırıma dayanıyor" dedi.

Anlaşma, İsviçre merkezli uluslararası Terminal Investment Limited ile imzalandı. Doha merkezli Maha Capital Partners da ortaklığa katılarak uzun vadeli sermaye ve stratejik gözetim sağlıyor.

Dibeybe, projenin "hükümetin ekonomiyi canlandırmak, altyapıyı modernize etmek ve devlet varlıklarını sürdürülebilir getiri platformlarına dönüştürmek için verimli dış finansman çekme taahhüdünü yansıttığını" söyledi.

Libya ekonomisi büyük ölçüde enerji rezervlerine bağımlı durumda. Petrol ekonomik çıktının yüzde 95'inden fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: Mepa News

