Libya’da 2 tuğgeneral depo patlamasında öldü
Libya’da başkent Trablus’un batısındaki Canzur bölgesinde bulunan Denizcilik Akademisi’nde çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlama sonucu ikisi tuğgeneral rütbeli asker olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
“February” ve “Özgürlerin Libyası” adlı yerel iki televizyon kanalında yer alan haberlerde, Canzur’da Denizcilik Akademisi’nde çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlamada Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Salim Ebu Salah, Deniz Akademisi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Eyyub ve bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad salı günü, merkeze ziyarette bulunmuştu.