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Dünya Libya'da 120 kaçak göçmenden 15'i boğularak öldü
Dünya

Libya'da 120 kaçak göçmenden 15'i boğularak öldü

Libya'da yasadışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 120 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot battı. Son anda kurtarılmaya çalışılan kaçak göçmenlerden 15'i hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:48:00 -
Libya'da 120 kaçak göçmenden 15'i boğularak öldü

Libya'da, yeni bir yaşam kurma hayaliyle kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 120 kaçak göçmenin bindikleri lastik botlarının batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Lastik botları battı

Libya açıklarında bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmenden 15'inin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya sahil güvenlik güçleri, bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

120 kaçak göçmenden 15'i öldü

Düzensiz göçmenlerden 105'i kurtarılırken 15'inin boğulduğu belirlendi. Göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

 

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