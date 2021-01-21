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Dünya Libya yeni kararını duyurdu! 6 Şubat'a kadar kapatıldı
Dünya

Libya yeni kararını duyurdu! 6 Şubat'a kadar kapatıldı

Libya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm okullar 6 Şubat'a kadar kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:29:00 -
Libya yeni kararını duyurdu! 6 Şubat'a kadar kapatıldı

Libya Eğitim Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kararları yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, 23 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, tüm okullarda eğitimin durdurulmasına ve 6 Şubat'a ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden dün yayınlanan verilere göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1715'e, vaka sayısı 111 bin 124'e, sağlığına kavuşanların sayısı 88 bin 930'a yükseldi.

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