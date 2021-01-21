Libya yeni kararını duyurdu! 6 Şubat'a kadar kapatıldı
Libya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm okullar 6 Şubat'a kadar kapatıldı.
Libya Eğitim Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kararları yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, 23 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, tüm okullarda eğitimin durdurulmasına ve 6 Şubat'a ertelenmesine karar verildiği bildirildi.
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden dün yayınlanan verilere göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1715'e, vaka sayısı 111 bin 124'e, sağlığına kavuşanların sayısı 88 bin 930'a yükseldi.