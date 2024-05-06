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Dünya Libya yeni gelişmeyi duyurdu
Dünya

Libya yeni gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-06 03:48:00 -
Libya yeni gelişmeyi duyurdu

Libya hükümeti, Ürdün Kraliyet Hava Yolları ile Katar Hava Yollarının mayıs ayı içinde Libya seferlerine başlayacağını açıkladı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi ve havacılık ile ilgili kuruluşların yetkilileri, ülkeye yönelik uçak seferlerini görüşmek için toplandı.

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, toplantıda, mayıs ayında Ürdün Kraliyet Hava Yolları ile Katar Hava Yollarının Libya seferlerine başlayacağını kaydetti.

Şuhubi, Suudi Arabistan Havayolları'nın da Libya uçuşlarını başlatması için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Libya'da, 2011'den sonra yaşanan siyasi istikrarsızlık ve silahlı çatışmalar nedeniyle birçok havayolu şirketi ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Son dönemde çatışmaların bitmesiyle bazı hava yolu şirketleri seferlerine yeniden başlamıştı.
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Türk Hava Yolları (THY), 28 Mart'ta 10 yıl aradan sonra Libya'nın başkenti Trablus'a ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, THY'nin uçuşlara başlamasının diğer uluslararası hava yolu şirketlerini de teşvik edici bir adım olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

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