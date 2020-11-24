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Aktüel Libya ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Libya ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:02:16 -
Libya ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1110'a, Umman'da 1391'e yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 707 kişinin enfekte olduğu, 712 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1110'a, vaka sayısının 79 bin 180'e, iyileşenlerin de 50 bin 304'e yükseldiği aktarıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 223 yeni vaka tespit edildiği, 279 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1391'e, vakaların 122 bin 579'a, hastalığı atlatanların sayısının da 113 bin 856'ya çıktığı kaydedildi.

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