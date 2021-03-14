Libya ve Mısır anlaştı

Libya’nın Kahire Büyükelçiliği, Libya Çalışma Bakanlığı ve Mısır İşgücü Bakanlığı’nın Mısırlı işçilerin Libya’ya giriş prosedürlerinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

DPA’ya göre Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, “Taraflar arasındaki Kahire’de yapılan görüşmede, Libya’daki Mısırlı işçiler konusunda 2013 yılında iki bakanlık arasında imzalanan iş birliği muhtırasının uygulanması gerektiği sonucuna varıldı” denildi.

Taraflar görüşmede ayrıca, her iki ülkedeki limanlardan Pasaport Dairesi ile koordineli olarak giriş prosedürlerini kolaylaştırmanın yanı sıra Mısır işgücü için Libya pazarının ihtiyaçlarını bilmekle ilgili entegre bir veri ve bilgi veri tabanı sağlamak için iki bakanlık arasında internet tabanlı bağlantıyı uygulamaya başlama gerekliliğini de ifade etti.

Ayrıca, bu amaçla iki bakanlık arasında ortak bir daimi komite oluşturulması ve Mısırlı bir teknik heyetin, teknik düzenlemeleri tamamlamak üzere Libya’yı ziyaret etmesi kararlaştırıldı.