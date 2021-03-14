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Dünya Libya ve Mısır anlaştı
Dünya

Libya ve Mısır anlaştı

Libya ile Mısır arasında 2013 yılında imzalanan işbirliği muhtırası yeniden onaylandı. Böylelikle Mısırlı işçiler için Libya'ya giriş kolay hale gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 11:07:00 -
Libya ve Mısır anlaştı

Libya’nın Kahire Büyükelçiliği, Libya Çalışma Bakanlığı ve Mısır İşgücü Bakanlığı’nın Mısırlı işçilerin Libya’ya giriş prosedürlerinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

DPA’ya göre Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, “Taraflar arasındaki Kahire’de yapılan görüşmede, Libya’daki Mısırlı işçiler konusunda 2013 yılında iki bakanlık arasında imzalanan iş birliği muhtırasının uygulanması gerektiği sonucuna varıldı” denildi.

Taraflar görüşmede ayrıca, her iki ülkedeki limanlardan Pasaport Dairesi ile koordineli olarak giriş prosedürlerini kolaylaştırmanın yanı sıra Mısır işgücü için Libya pazarının ihtiyaçlarını bilmekle ilgili entegre bir veri ve bilgi veri tabanı sağlamak için iki bakanlık arasında internet tabanlı bağlantıyı uygulamaya başlama gerekliliğini de ifade etti.

Ayrıca, bu amaçla iki bakanlık arasında ortak bir daimi komite oluşturulması ve Mısırlı bir teknik heyetin, teknik düzenlemeleri tamamlamak üzere Libya’yı ziyaret etmesi kararlaştırıldı.

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

ZATEN SİSİNİN TÜRKİYE,YE BOYUN EĞECEĞİ BELİYDİ BİRİNCİSİ DOĞU AKDENİZ İKİNCİSİ MISIR HALKI TÜRKİYEDEN YANA,,DİĞER TARAFTAN MISIR,DA İŞSİZLİK HAD SAFHADA,LİBYANIN MISIRLA BOZULUNCA BİNLERCE İŞÇİ LİBYADAN KOVULDU,,,DİĞER TARAFTAN LİBYALILAR MISIR İŞÇİLERİNİ HİÇ SEVMEZ NEDENİ ÇOK LİBYALILARI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇOK GÖTÜ İŞLER YAPIYORLARDI ,,NE ZAMAN 1970 SENESİNDE TÜRKLER LİBYA,YA AYAK BASTI O ZAMAN ANLADILAR ,,ÇÜNKÜ TÜRKLER TEMİZ İŞ YAPARLAR..VE LİBYALILARA ÜMMET OLDUKLARI İÇİN ÇOK YAKINLIK GÖSTERİYORLARDI BUNADA LİBYA HALKI ÇOK HOŞLANDI 1980 SENESİNDE BÜTÜN MISIR İŞÇİLERİNİ KOVDULAR..BEN O ZAMAN ORADAYDIM..
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