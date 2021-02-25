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Dünya Libya ve Fransa arasında kritik görüşme
Dünya

Libya ve Fransa arasında kritik görüşme

Libya'nın yeni seçilen Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Fransa’nın Libya'daki yol haritasını desteklediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:02:00 - 2021-02-25 16:10:53
Libya ve Fransa arasında kritik görüşme

Libya'nın yeni seçilen Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Dibeybe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Le Drian ile gerçekleştirdiği görüşmede Libya'daki siyasi gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Fransız Bakan'ın, Libya'da siyasi çözüm için yol haritasını ve Libya Siyasi Diyalog Forumu çerçevesinde yeni bir hükümetin kurulmasını desteklediğini ifade eden Dibeyde, ülke için yakın gelecekte kalkınma ve istikrara dönüşmesini umdukları uluslararası destekten memnuniyetini kaydetti.

İki ülke arasında siyasi ve ticari alanda yakın ilişkilere başlanacağı kaydedildi.

Ülkedeki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasın karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar başbakanlık yapacak Dibeybe'nin, en geç 26 Şubat'a kadar kabinesini oluşturması ve güvenoyu almak için Temsilciler Meclisine sunması gerekiyor.

Dibeybe'nin hükümet kurma çalışmalarına ilişkin bu akşam basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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