Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 944'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 515'e yükselirken, Katar'da ise vaka sayısı 134 bin 433 oldu.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 923 kişinin enfekte olduğu, 661 kişinin iyileştiği belirtildi.



Açıklamada, ölü sayısının 944'a, vakaların 69 bin 40'a, iyileşenlerin 40 bin 780'e çıktığı kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında bir kişi daha hayatını kaybetti, 1146 kişide virüs tespit edildi, 668 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 515'e, vaka sayısının 143 bin 289'a çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı 138 bin 959 oldu.

- Katar



Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 230 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 214 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.



Açıklamada, toplam vaka sayısının 134 bin 433'e, iyileşenlerin de 131 bin 490'a çıktığı bildirildi.



Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 232 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.