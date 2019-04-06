Libya Ulusal Ordusu Lideri Hafter’den Rusya hamlesi Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Libya Ulusal Ordusu lideri General Hafter arasında Hafter’in isteği üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Libya Ulusal Ordusu lideri General Hafter arasında Hafter’in isteği üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Libya Ulusal Ordusu Lideri General Hafter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, “Hafter Libya Ulusal Ordusu’nun son günlerde, Başkent Trablus’ta dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde faaliyet gösterdiğini söylediği teröristler ve aşırı gruplara karşı, yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu”denildi.

Hafter’in, bahsi geçen grupların toplumun huzuru bozduğu ve ülkenin istikrarı için tehlike oluşturduğunu belirttiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Moskova’nın Libya’daki sorunun çözülmesinde politik bir sürecin takip edilmesini desteklediği belirtilerek, telefon görüşmesinin Libya tarafının istediği üzerine yapıldığı belirtildi.

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