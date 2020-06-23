Libya, ülkede oluşturulması planlanan insan hakları misyonuyla iş birliğine hazır

Libya Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Libya'da oluşturulması planlanan insan hakları araştırma misyonuyla iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren yerel ve uluslararası kurumlarla irtibatlı olunduğu ifade edildi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40 sayılı kararında, Libya hükümetinin, insan hakları alanında gösterdiği iş birliğinin övüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu kararın 43. fıkrasında yer alan "Libya'da insan hakları konusunda bir araştırma misyonu oluşturulması çağrısının" memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Söz konusu misyonla iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Bakanlık, bu kararın, Libya hükümetinin, insan haklarının korunması konusunda yaptığı çağrılar neticesinde alındığına inandığını belirtti.

Libya ordusu, cumartesi günü Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus ve Terhune kentindeki toplu mezarlar ve hastanelerde 5 Haziran'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Libya ordusu 17 Haziran'da da toplu mezarlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde, son dönemde 8 toplu mezar tespit edilmişti.