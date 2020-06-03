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Aktüel

Libya ordusundan Trablus Havalimanı'ndaki Hafter milislerine hava harekatı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:48:07 -
Libya ordusundan Trablus Havalimanı'ndaki Hafter milislerine hava harekatı

ANKARA (AA) - Libya ordusu hava unsurları, Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için bu sabah başlattığı operasyon kapsamında 10 hava harekatı düzenlediğini duyurdu.

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, hava unsurlarınca düzenlenen harekatta Trablus Havalimanı, Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi ve El-Kavia bölgelerindeki Hafter milisleri ve onlara ait askeri araçların "öldürücü darbelerle" hedef alındığını belirtti.

Kununu, bu sabah yaptığı açıklamada, Trablus Havalimanı çevresindeki bölgelerde kontrolü sağlayan ordu birliklerinin havalimanını Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için operasyon başlattığını duyurmuştu.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden temizlemeye devam ediyor.

Ordu birlikleri, 22-24 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerledi.

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