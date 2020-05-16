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Libya Ordusundan Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye üssüne hava harekatı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 22:49:13 -
Libya Ordusundan Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye üssüne hava harekatı

ANKARA (AA) - Libya Ordusuna bağlı hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne üç hava harekatı gerçekleştirdi.

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Hafter milislerine yönelik üç ayrı hava harekatı düzenlendiğini belirtti.

Kununu, harekatta, Birleşik Arap Emirlikleri'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi hava savunma sisteminin, biri mühimmat yüklü 3 silahlı aracın imha edildiğini bildirdi.

Libya Ordusu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.


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