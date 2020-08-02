  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya ordusu Sirte ve Cufra'daki darbeci Hafter güçlerine yeni sevkiyatlar yapıldığını duyurdu

Libya Ordusu, Rus Ulyişin kargo uçaklarıyla ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter birliklerine yeni sevkiyatlar yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:05:00 -
Libya ordusu Sirte ve Cufra'daki darbeci Hafter güçlerine yeni sevkiyatlar yapıldığını duyurdu

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah', AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri mühimmat taşıyan kargo tipi Rus Ulyişin uçaklarının, dün Libya'nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra'ya beş uçuş düzenlediğini belirtti.

Dırah, Suriye'den, Libya'nın ikinci büyük şehri ve Hafter güçlerinin merkezi durumundaki Bingazi'ye de Esed rejimine bağlı askerleri taşıyan iki uçuş yapıldığını aktardı.

Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurmuş ve bu bölgede konuşlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı