  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev yapımı baklava hamuru tarifi

Yerli ve milli siber güvenlikte korumalı adım

ABD'den İran İçişleri Bakanı Fazli ve 11 İranlı yetkiliye seyahat yasağı

Mısır'da memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Elbirliği ile 10 bin anahtar daha
için kalan
Dünya

Libya ordusu komutanından Türkiye açıklaması: Tüm dengeler değişti

Libya UMH ordusu Öfkeli Volkan Operasyonun komutanlarından Tahir Mahmud Bin Garbiye, "Türklerle ittifak yaptıktan sonra askeri üssü tekrar ele geçirdik. Türkler müdahele ettikten sonra tüm dengeler değişti." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:23:00 -
Libya ordusu komutanından Türkiye açıklaması: Tüm dengeler değişti

Libya UMH ordusu Öfkeli Volkan Operasyonun komutanlarından Tahir Mahmud Bin Garbiye sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Türkiye ve Başkan Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.

Türk SİHA'larının havadan bombalayarak etkisiz hale getirdiği Vattiye askeri hava üssünün önemine değinen Gabriye, "Vattiye askeri hava üssünü ele geçirmemiz çok önemliydi. Vattiye batı Libya'nın en büyük hava üssüdür. Bu üssü katil Hafter ve ona destek verenhler ele geçirmişlerdi. BAE, S.Arabistan, Mısır, Ürdün, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin Hafter'e verdiği desteğe rağmen ama Allah'a hamd olsun, Türklerle ittifak yaptıktan sonra askeri üssü tekrar ele geçirdik. Türkler müdahele ettikten sonra tüm dengeler değişti. Bize gösterdikleri destekten dolayı Türk halkına ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum.

Türk halkı ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmazsa biz kazanamazdık. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve İslam aleminin lideridir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı