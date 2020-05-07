  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya ordusu hava unsurları son 24 saatte Hafter mevzilerine 12 operasyon düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:23:32 -
Libya ordusu hava unsurları son 24 saatte Hafter mevzilerine 12 operasyon düzenledi

TRABLUS (AA) – Libya ordusu, son 24 saatte ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait mevzilere 12 hava operasyonu düzenledi.

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 9'u başkent Trablus’un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'ne olmak üzere toplam 12 hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Hava operasyonlarında 13 milis ve 5 askeri aracın hedef aldığını kaydeden Kununu, söz konusu milislerin arasında cinayet suçlamasıyla savcılık tarafından hakkında arama emri çıkarılan Muhammed Dahir'in de yer aldığını aktardı.

Kununu ayrıca, Terhune'deki Hafter milislerine yakıt ikmali yapan 3 tankerin de Şuveyrif bölgesinde vurularak kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı