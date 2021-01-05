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Aktüel Libya ordusu: Hafter milisleri ateşkesi ihlal etti
Aktüel

Libya ordusu: Hafter milisleri ateşkesi ihlal etti

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:32:26 -
Libya ordusu: Hafter milisleri ateşkesi ihlal etti

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ateş açtığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerine bağlı devriyelerin ateşkesi ihlal ederek, Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine doğru ateş açtığını söyledi.

Dırah, rastgele açılan ateş sonucu kayıp verilmediğini kaydetti.

Hafter milislerinin Sirte'nin batısındaki El-Buhariyye bölgesinde ve ülkenin batısında askeri hareketlilik içinde olduğunu belirten Dırah, Libya ordu güçlerinin bu hareketlilikleri yakından izlediğini sözlerine ekledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkedeki krize çözüm bulmak için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanda yürütülen görüşmeler sürerken, Hafter ise elinde tuttuğu ülkenin doğusundaki bölgelere paralı asker ve silah sevkiyatına devam ediyor.

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