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Dünya

Libya Ordu Sözcüsü: Hafterci isyancıların köklerinin kazılması için talimat verdik

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde darbeci general Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha ettiğini duyurdu. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, "Kahraman silahlı kuvvetlerimize, isyancıların ezilmesi ve isyanın hiçbir acıma ve merhamet göstermeden kökünden yok edilmesi talimatı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:59:00 -
Libya Ordu Sözcüsü: Hafterci isyancıların köklerinin kazılması için talimat verdik

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, Trablus'un güneyindeki Esabia kenti sınırlarına düzenlediği harekatta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine ait silahlı 3 askeri aracı hedef aldığını belirtti.

"Kahraman silahlı kuvvetlerimize, isyancıların ezilmesi ve isyanın hiçbir acıma ve merhamet göstermeden kökünden yok edilmesi talimatı verilmiştir." ifadelerini kullanan Kununu, Libya hükümetinin siyasi ve toplumsal çözümler sunmayı öncelediğini "ancak barışçıl çözümlerin tükenmesi halinde şiddet kullandığını" vurguladı.

Esabia kentinin tamamını 21 Mayıs'ta Hafter'e bağlı milislerden kurtardığını açıklayan Libya ordusunun, başkentin güneyindeki bölgelerde Hafter milisleriyle girdiği şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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Yorumlar

Harun

Bugun tiktokta bir............in serzenislerini duydum selcuk bayraktarin sihalarini pkk lilar bes liralik mermiyle vuruyor diyor serseri birisi o serseriye denemenin basit oldugunu hemen hafter saflarina gidip parali asker olup sihalari bes liralik mermiyle dusurebilecegini anlatmali bakalim ne cevap verecek meczup
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