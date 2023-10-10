Libya Müftüsü ümmetin gençlerine savaşa katılma çağrısı yaptı

Libya Müftülüğüne bağlı televizyon kanalı Tenasuh'a konuşan Gıryani, "Gazze'deki mücahitlere ile ümmetin gençlerine olmak üzere" iki çağrısı bulunduğunu söyledi.

Gıryani, Gazze'den İsrail'e saldıran İzzeddin Kassam Tugaylarına bağlı silahlı milisleri "Silahlarla bezenmiş düşmana yıldırım gibi saldıran ve onların kibrini yerle bir edenler" olarak nitelendirdi.

"Batı Şeria'da İsrail askerlerinin köpekler eşliğinde evlere girip patlayıcı arama bahanesiyle kadınların elbiselerini soymaları sırasında o kadınların çığlıklarına karşılık, Aksa Tufanı saldırısının geldiğini" ifade eden Gıryani, Kassam Tugayları'nın saldırılarla İsrail'in gururunun hesabını sorduklarını kaydetti.

Gıryani, Gazze Şeridi'nden İsrail içlerine giren silahlı Kassam Tugayları'na seslenerek "düşmanla savaş konusunda sabırlı olmalarını, sabrın karşısında zafere ulaşacaklarını" vurguladı.

Ümmetin gençlerine yönelik de Gıryani, Filistin ve çevre ülkelerde Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki gençlerin de İsrail'e karşı savaşa katılmaları çağrısı yaparak, gençlerden Gazzelilerin üzerlerindeki yükü hafifletmelerini istedi.

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İsrail Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA