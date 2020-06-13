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Dünya

Libya Müftüsü Sadık el-Giryani'den yeni fetva

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “BAE, Ürdün ve Mısır’a ödenen her dolar çocuklarımızın göğsüne mermi olarak dönüyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:38:00 -
Libya Müftüsü Sadık el-Giryani'den yeni fetva

“BAE, Ürdün ve Mısır’a ödenen her dolar çocuklarımızın göğsüne mermi olarak dönüyor” diyen Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, “Bu ülkelerden mal satın alınmaz” uyarısında bulundu.

Son günlerde yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, darbeci Hafter destekçisi ülkelerden mal alan Müslüman ülke yönetimi ile halklarını uyardı.

“BAE, Ürdün ve Mısır'a ödenen her dolar çocuklarımızın göğsüne mermi olarak dönüyor” diyen Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, “Bu ülkelerden mal satın alınmaz” ifadesini kullandı.

Libya Dar al-Iftaa tarafından Cuma günü Facebook sayfasında yayınlanan fetvada, "BAE, Ürdün, Mısır veya bize düşman olan başka bir ülkeden mal satın almaya izin verilmiyor" denildi.

Darbeci Hafter destekçisi ülkelerle yapılan ticaretin, onları güçlendirdiğini belirten Müftü Giryani, “Onlara ödenen her dolar, çocuklarımızın ölümüne yol açıyor” uyarısında bulundu.

Libya'nın Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkedeki son gelişmelere ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada da, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirliği'ni (BAE) eleştirerek, "BAE üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir" demişti.

Kaynak: Libya Ifta Evi

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