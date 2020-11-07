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Aktüel Libya, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Libya, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:48:55 -
Libya, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 920'ye, Kuveyt'te 808'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 514'e yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 595 kişide virüs tespit edildiği ve 619 hastanın iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 920'ye, vakaların 67 bin 39'a, sağlığına kavuşanların sayısının ise 39 bin 243'e yükseldiği aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 742 yeni vaka kaydedildi, 626 kişi iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybı 808'e, vaka sayısı 131 bin 205'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 121 bin 889'a ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1141 kişide virüs tespit edildi, 672 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 514'e, vaka sayısının 141 bin 32'ye çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı da 137 bin 608 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 202 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 194 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 134 bin 13'e, iyileşenlerin de 131 bin 75'e çıktığı bildirildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 232 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.



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