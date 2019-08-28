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Libya kıyılarında göçmen faciası: 40 ölü

Avrupa’ya gitmek üzere yola çıkan göçmen teknesinin Libya açıklarında batması sonucu 40 göçmen Akdeniz’de hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
Libya kıyılarında göçmen faciası: 40 ölü

Avrupa’ya gitmek üzere yola çıkan göçmen teknesinin Libya açıklarında batması sonucu 40 göçmen Akdeniz’de hayatını kaybetti.


Libya’dan yaşadışı yollarla Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne Akdeniz’de battı. Kazada, 40 göçmen hayatını kaybederken 60 kişi de kurtarıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley yaptığı açıklamada, dün yola çıkan teknenin battığını ifade edere çoğunluğu Sudanlı olan 40 göçmenin hayatını kaybettiğini ve 60 kişinin de kurtarıldığı. Yaxley açıklamasının devamında, kurtarma ekiplerinin aramalarını sürdürdüğünü belirterek, kurtarılanlar arasında Mısır, Fas ve Tunus vatandaşlarının da olduğunu ifade etti. Yaxley, Son yaşanan olaydaki can kayıplarıyla birlikte Akdeniz’de bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 900’e yükseldiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
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