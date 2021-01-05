Libya, Katar ve Suudi Arabistan'ı sınırları karşılıklı açma kararından ötürü tebrik etti

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Katar ve Suudi Arabistan arasında sınırların karşılıklı açılması ve ilişkilerin yeniden tesis edilmesi kararından ötürü iki ülkeyi tebrik etti.

Mişri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Katar ve Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi, Kuveyt Devleti'nin başarılı çabalarıyla, uçuşları yeniden başlatmaları ve ilişkileri yeniden tesis etmelerinden dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapsamlı bir uzlaşı yolunda bunun önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Mişri, bu adımın bölgede istikrarın sağlanmasına, Libya ve tüm Arap-İslam ülkelerinde uzlaşı ve anlaşmanın hakim olmasına katkı sağlayacağını umduklarını kaydetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının dün akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bugün düzenlenecek 41. KİK Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını belirtmişti.

41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek.



- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.



















