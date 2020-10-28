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Dünya Libya, İslam'a savaş açan Fransa hakkında fetvayı verdi
Dünya

Libya, İslam'a savaş açan Fransa hakkında fetvayı verdi

Libya Fetva Kurumu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları üzerine fetva yayınladı. Fetvada, Fransız mallarının boykot edilmesinin her Müslüman'ın görevi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:43:00 - 2020-10-28 09:45:15
Libya, İslam'a savaş açan Fransa hakkında fetvayı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa'da devlet binalarının duvarlarına, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron'un açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi ve Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilim sonrası Libya Fetva Kurumu önemli bir fetva yayınladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklama, "Tacir veya tüketici fark etmeksizin, tüm Fransız mallarından tamamen kaçınmak ve satın almayı bırakmak, her Müslüman'ın dini görevidir." ifadesine yer verildi.

Fransız ürünleri yerine alternatiflerine yönelmek gerektiğine işaret edilen açıklamada, alternatifi bulunamayan durumlarda ise "Peygambere duyulan sevgi, Müslümanlar için canları ve mallarından daha değerli olduğu için bu yokluğa sabredilmesi gerektiği" kaydedildi.

Boykot uygulamasının, "acı verici ve etkin bir silah" olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ile ilişkileri normalleştirme yanlısı bazı Arap yönetimlerinin, boykotun faydasız olduğunu ifade eden titrek ve yoldan çıkmış çağrılarına kulak asılmaması" gerektiğine, önceki yıllarda aynı nedenle boykot edilen Danimarka'nın geri adım atarak Müslümanlardan resmi düzeyde özür dilemek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, İslam ülkelerinin yönetimlerinden Fransa ile ekonomik ilişkileri durdurmaları istenerek bu ülkelerdeki Müslümanlara da "Fransa'daki ırkçılık ve nefret söylemini" protesto etmek için gösteriler düzenleme çağrısı yapıldı.

 

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Yorumlar

Adam olsaniz

Kaddafi varken ülkenizi savunun diye fetvada verdimi bu çınarlar.yoksa hoşgeldin fetvasimi verdi
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