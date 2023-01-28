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Dünya Libya ile İtalya arasında 8 milyar avroluk dev anlaşma
Dünya

Libya ile İtalya arasında 8 milyar avroluk dev anlaşma

Libya ile İtalya, Akdeniz’de doğal gaz alanında iş birliğini kapsayan 8 milyar avroluk anlaşmaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 18:14:00 -
Libya ile İtalya arasında 8 milyar avroluk dev anlaşma

Başkent Trablus'ta düzenlenen imza törenine Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İtalya'nın gaz şirketi ENİ Başkanı Claudio Desvalzi ve Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara katıldı.

Libya adına anlaşmaya imza atan NOC Başkanı Bin Kıdara, anlaşmanın 8 milyar avro değerinde olduğunu ve 3 yıl geçerli olacağını söyledi.

Anlaşmada bölge ülkelerinin Akdeniz’deki arama çalışmalarının da dikkate alındığına işaret eden Bin Kıdara, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji kaynaklarını da garanti ettiğini ifade etti.

Bin Kıdara, anlaşmanın toplam rezervinin 6 trilyon metreküp olduğu hesaplanan sahaların geliştirilmesini kapsadığını ve günlük 800 milyon metreküp doğal gaz üretilmesinin hedeflendiğini belirtti.

İtalya enerji şirketi ENİ Başkanı Claudio Desvalzi ise, “Son 20 yılın en önemli anlaşmasına imza attık.” dedi.

Anlaşma ile enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanacağını söyleyen Desvalzi, bunun sadece doğal gaz değil elektrik enerjisi alanını da kapsadığına vurgu yaptı.

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