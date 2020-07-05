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Gündem

Libya ile ilgili kritik iddia: Kılık değiştiriyorlar

Stratejist Murat Akan, Rusya, İsrail ve Fransız istihbarat elemanlarının 'Arap' kılığına girerek aşiretleri Türkiye'ye karşı ayaklandırmaya çalıştığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 00:56:00 -
Libya ile ilgili kritik iddia: Kılık değiştiriyorlar

Stratejist Murat Akan, Rusya, İsrail ve Fransız istihbarat elemanlarının 'Arap' kılığına girip aşiretleri Türkiye'ye karşı ayaklandırmaya çalıştığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akan, "Libya’da cephe savaşlarından çok istihbarat savaşları var. Rusya, İsrail ve Fransız istihbarat elemanları, 'Arap' kılığına girip aşiretleri Türkiye aleyhine ayaklandırmaya çalışıyor. Bu bölgede Lawrence’lar hiç bitmedi, bitmeyecek. Ama Türk vatan delilerini unutuyorlar..." ifadelerini kullandı.

İşte Akan'ın tweeti:

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