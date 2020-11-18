  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya İçişleri Bakanından Fransa’ya ziyaret
Dünya

Libya İçişleri Bakanından Fransa’ya ziyaret

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın, Fransız resmi makamlarının daveti üzerine bir dizi temaslarda bulunmak üzere Paris'i ziyaret ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:30:00 - 2020-11-18 15:30:56
Libya İçişleri Bakanından Fransa’ya ziyaret

Başağa'nın Basın Ofisinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı'nın Fransa'da siyasi ve güvenlik alanında yetkililerle bir araya geleceği, güvenlik alanında uzmanlaşmış bir grup şirketle görüşeceği kaydedildi.

Açıklamada, Başağa'nın ziyaretinin terör ve organize suçla mücadele ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili uzmanlık eğitimleri başta olmak üzere, Libya ile Fransa arasında güvenlik düzeyinde ortak iş birliği geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Fransa, Başağa'nın İçişleri Bakanı olduğu Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya hükümetine karşı, darbeci general Halife Hafter'e destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakaları ve aşıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gib..
Paşinyan şimdi de Türkiye'yi suçladı: Azerbaycan'la savaşa hazırdık ama Türkiye...
Dünya

Paşinyan şimdi de Türkiye'yi suçladı: Azerbaycan'la savaşa hazırdık ama Türkiye...

Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, şimdi de Türkiye'yi suçladı. Paşinyan, "Azerbaycan ile savaşa h..
Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor
Siyaset

Bardak taştı! İP'te yeni istifalar geliyor

Ümit Özdağ’ın partiden ihracı sonrası İsmail Konuk'un istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de yeni istifaların geleceği belirtiliyor. Bu duru..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay