  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa "tedbir amaçlı" görevden alındı
Aktüel

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa "tedbir amaçlı" görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 00:07:36 -
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa "tedbir amaçlı" görevden alındı
TRABLUS (AA) - Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı "tedbir amaçlı" görevden aldı.

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin yayınladığı kararda İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı kaydedildi.

Kararın devamında şunlara yer verildi:

"İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır."

Kararda, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!
Gündem

Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!

Misyonerlik faaliyeti artık cep telefonlarına kadar girdi. Google Play’de Türkçe olarak kullanıma sunulan “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygu..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı