  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya İçişleri Bakanı, Alman Büyükelçiyle Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesini görüştü
Aktüel

Libya İçişleri Bakanı, Alman Büyükelçiyle Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-21 23:19:30 -
Libya İçişleri Bakanı, Alman Büyükelçiyle Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesini görüştü

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesi meselesini görüştü.

Başağa sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alman Büyükelçiyle bugünkü görüşmemizde güvenlik ve siyasi çözüm konuları ile bir ve istikrarlı Libya için Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini görüştük." ifadesini kullandı.

Alman Büyükelçi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Başağa'nın Libya'nın birliği ve güvenliği konusuna yoğunlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Owcza, Başağa ile "ulusal ve uluslararası tüm çabaların Birleşmiş Milletler önderliğinde başarılı bir Libya siyasi diyaloğuna yönelik olması gerektiğinde" fikir birliğine vardıklarını kaydetti.

Söz konusu Rus paralı askerlerin ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek verdiği belirtiliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak 2020'de bir konferans düzenlenmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler
Dünya

Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, Eylül ayına ait yazısında Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi
Dünya

Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını istedi. Bu talep Almanya tarafından engellendi...
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı