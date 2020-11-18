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Dünya Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı
Dünya

Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı

Türkiye'nin askeri varlığıyla Libya'da dengeleri değiştirmesi sonrası hareketlenen ve bir türlü kendi içindeki çatışmaları bastıramayan Mısır, Su-35 jetleri de dahil olmak üzere Rus ortaklarından yeni ekipman almak için çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:16:00 -
Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır Silahlı Kuvvetleri, Benha Üniversitesi'nde Halk ve Askeri Savunma Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen bir seminerde, bölgede çatışma planlarının ortaya çıkması gündeme geldi. Mısır bölgede ve kendi içinde çıkan çatışmalardan Libya sınırından geçen savaşçıları sorumlu tutmuştu.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yeni hamleler yapmaya çalışan ve kendi içindeki karışıklığı bastırmaya çalışan Mısır, Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Halife Hafter'in en büyük destekçisi.

Türkiye'nin askeri varlığıyla Libya'da dengeler değişirken Mısır'ın yaptığı "askeri müdahale" çıkışı "iki ülke cephede karşı karşıya gelir mi" sorusunu beraberinde getirmişti.

Bu gelişmeler sonrası Mısır, Arap dünyasında denizaltıları alan ilk ülke olduğu için, özellikle kara dahil olmak üzere deniz alanlarında da, son zamanlarda yeni adımlar atıyor.

Mısır Hava Kuvvetleri de, donanmalarına ek olarak, gelişmiş Su-35 jetleri de dahil olmak üzere Rus ortaklarından yeni ekipman almaya hazırlanıyor.

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