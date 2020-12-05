Libya Dışişleri Bakanlığından BM Libya Misyonunun "yabancı güçler" açıklamalarına tepki

TRABLUS (AA) - Libya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams'ın ülkede bulunan yabancı güçler konusunda yaptığı açıklamalara tepki göstererek, bu konuda net bir tavır takınılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Williams'ın, ülke ismi belirtmeden Libya'da bulunan yabancı güçlerin ülkenin egemenliğini ihlal ettiğine yönelik çarşamba günü yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Açıklamada, "UNSMIL Temsilcisinin, olayların adını koyarak, ülkeye silah ve paralı askerler getirmeyi kimin başlattığını ve BM Genel Sekreterinin şehirde bulunduğu bir zamanda başkente saldıranın kim olduğunu netleştirmesi gerekirdi." ifadelerine yer verildi.

- Türkiye-Libya arasındaki mutabakat muhtıralarına vurgu

Türkiye ve Libya arasında "güvenlik ve askeri iş birliği" ve "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına" ilişkin mutabakat muhtıralarının meşruiyetine de işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dost ülkelerle anlaşma ve mutabakat muhtıraları imzalanmasının meşruiyet taşıyan ve uluslararası hukuka aykırılığı bulunmayan Libya'nın bir iç meselesi olduğunu vurguluyoruz."

Açıklamada, BM nezdinde meşru Libya hükümetinin, Libyalıların iç savaş nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları gidermenin yollarını aradığı bir zamanda, "karşı tarafın (Hafter güçleri) bu çabaları baltalayarak haince Trablus'a saldırı başlattığı" kaydedildi.

Trablus'a yönelik saldırının "birçok ülkenin desteğiyle ve yıllarca hazırlanarak" yapıldığına dikkatin çekidiği açıklamada, "Saldırıya siyasi, askeri ve medya yönleriyle destek veren dış müdahale apaçık ortadaydı. Bu, krizi körüklemede ve şimdiki haline ulaşmasında kilit bir faktördü." ifadeleri yer aldı.

- Williams'ın açıklamaları

UNSMIL Temsilcisi ve BM Genel Sektereri Libya Özel Temsilcisi Vekili Williams, Libya'yı seçimlere hazırlayacak geçici yönetimi belirlemek için toplanan "Libya Siyasi Diyalog Forumu" katılımcılarına karar almaları için "zamanın aleyhlerine işlediğine" dair uyarılarda bulunmuş ve isim vermeden ülkedeki yabancı askeri güçleri "işgalci" olarak tanımlamıştı.

Williams, BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişinin yer aldığı forumun katılımcılarını "uyarmak istediği bazı noktalar olduğunu" belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda ülkenizde, belirli bir bölgede değil ülkenizin her yerinde, 10 askeri üs var ve bu üsler bugün kısmen veya tamamen yabancı güçler tarafından yönetiliyor. Şu anda ülkenizde 20 bin yabancı güç ve/veya paralı asker var ve bu Libya egemenliğinin korkunç bir ihlalidir. Bu yabancıları burada misafir olarak görüyorsunuz, ama sizin evinizi işgal ediyorlar. Bu, silah ambargosunun da açık bir ihlalidir. Onların Libya'daki varlığı sizin çıkarınıza değil; onlar kendi çıkarları için Libya'da."







