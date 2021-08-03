  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

Anadolu’nun ilk Türk camisiydi! Ezan sesleri böyle yükseldi

“THK’nın uçakları’ diye vıdı vıdı yapanların suratına çarptı! Orman yangınında rekoru kim kırmış

AK Parti'yi eleştirdiğinde yere göğe sığdıramıyorlardı... Kemalistlerden Mehmet Ali Erbil'e linç girişimi

Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'ten "HelpTurkey" isyanı: Yazık size

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı kira zam oranı belli oldu!

Bakan Akar'dan orman yangınları ile ilgili açıklama

Abdurrahman Dilipak’tan gündemi altüst edecek çıkış: Yangınların onunla bir ilgisi olabilir

Enflasyon rakamları açıklandı

Tazminat şoku yaşayan Birgün iyi baksın! İhsan Şenocak Hoca bizzat hediye edecek
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı'nı el-Mişri kazandı
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı gönderen ülkelere teşekkür
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı'nı el-Mişri kazandı
Dünya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı'nı el-Mişri kazandı

Halid el-Mişri, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına dördüncü kez seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 16:40:00 -
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı'nı el-Mişri kazandı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Sözcüsü Muhammed en-Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mişri'nin başkent Trablus'ta yapılan seçimin ikinci turunda 128 üyeden 73'ünün oyunu alarak rakibi Salah Mitu'yu geride bıraktığını söyledi.

Mişri, seçimin ardından yerel basına yaptığı açıklamada, "Konseyin kurum olarak kardeşlik ruhuyla çalışması gerekiyor ve umarım bugün Konsey tarafından verilen dersi herkes anlayacaktır." dedi.

İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Mişri, 2019'da ikinci, 2020'de üçüncü defa bu göreve getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay