Libya bomba anlaşmayı dünyaya ilan etti: Türkiye'den satın aldık

Dünya'da yer alan habere göre, Türkiye’nin ihracatta gözde sektörü savunma sanayisi, dünyanın yakından takip ettiği üretimlerle dolu. 2020 yılında 2.2 milyar dolar ihracatla kapatan savunma ve havacılık sanayisi, 2021 yılında 1 milyar dolarlık büyümeyle 3.2 milyar dolara ulaştı. Bunda sadece kara araçları ve gemi değil, havacılığa yönelik araç ve silahların da büyük payı var. ANKA, Karayel, Bayraktar gibi İHA ve SİHA’larının dünyada söz sahibi olması, uçak sanayisine de cesaret vermiş durumda. Özellikle Baykar Makine’nin ürettiği Bayraktar’ın Karabağ Savaşı ve Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali sürecinde oynadığı hayati rolün yansımalarını dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişlerle de görüyoruz. Türkiye sadece insansız araçlarda değil, yeni nesil uçaklarda da yakın gelecekte söz sahibi olacak projelere imza atıyor.

Libya ile sessiz sedasız anlaşıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ), milli imkanlarla geliştirdiği HÜRKUŞ Askeri Eğitim Uçağı da bunlardan biri. Temeli 2006 yılına giden HÜRKUŞ, şimdilerde Libya’ya kanatlanmak üzere. Libya Hükümeti, HÜRKUŞ için Türkiye ile ilk önemli adımı sessiz sedasız attı. Libya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada Hükümet yetkilileri ve ordu mensupları, TUSAŞ heyeti ile görüşme yaptı. Görüşme sonunda Libya, TUSAŞ’tan HÜRKUŞ alımı için onay verdi. Sözleşmeyi Libya Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Gojil ve TUSAŞ yönetimi imzaladı. Bin 500 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesine sahip HÜRKUŞ Libya ile ikinci yurtdışı pazarına da açılmış olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda Nijer, HÜRKUŞ’a talip olan ilk ülke olmuştu. Libya kaynakları şu anda halihazırda olan 8 HÜRKUŞ’un 6’sının bu iki ülkeye satılacağını ifade ediyor.

Ambargo var

11 metre uzunluk, 10.9 metre kanat açıklığına sahip HÜRKUŞ, NATO üyesi müttefik devletlerin ambargosunda bulunuyor. Uçağın motoru daha önce ABD ve Kanada tarafından tedarik edilirken, iki ülkeden gelen ambargo nedeniyle TUSAŞ yapımı 1.400 hp güç üreten TEI TS1400 motorunun kullanılması planlanıyor. Azami hızı saatte 574 kilometre olan uçak, 15 bin fitte 4 saat 15 dakika havada kalış süresine sahip. 4 farklı füze sistemine sahip uçakta top sistemleri, roketler, gece görüş ve termal görüntüleme sistemleri de mevcut.