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Dünya Libya Başmüftüsü: Birden fazla umre yerine Gazze'ye yardım edilmeli
Dünya

Libya Başmüftüsü: Birden fazla umre yerine Gazze'ye yardım edilmeli

Yeniakit Publisher
2024-03-28 11:06:00 -
Libya Başmüftüsü: Birden fazla umre yerine Gazze'ye yardım edilmeli

Libya Başmüftüsü Sadık el Giryani, birden fazla kez umre yapmak yerine bunun parasının Gazze'ye gönderilmesi yönünde fetva verdi.

Libya Başmüftüsü Sadık el Giryani, birden fazla kez umre yapmak yerine bunun parasının Gazze'ye gönderilmesi yönünde fetva verdi.

Libya Başmüftüsü Şeyh Sadık el Giryani, "Gazze halkına yardım etmenin, tekrar tekrar umre yapmak gibi davranışlardan daha öncelikli olması gerektiğini" belirtti.

Çarşamba günü haftalık "İslam ve Hayat" programında konuşan Giryani, Filistinlilere karşı soykırım devam ederken, umre yapmak için işlerde yarışmanın "öngörü eksikliğini yansıttığını" vurguladı.

Giryani Müslüman ülkelere İsrail'i destekleyen markaları boykot etme çağrısını yineleyerek, İsrail'e aktarılan fonların Gazze halkını öldürmek ve aç bırakmak için kullanıldığını kaydetti.

Libya Başmüftüsü, "mücahitleri desteklemek isteyen herkesi, Siyonistlerle birlikte Gazze soykırımına dahil olan Amerikalılara yardım vermek yerine fonları doğrudan Hamas'a ulaştırmaya" çağırdı.
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Libya Başmüftüsü Şeyh Sadık el Giryani, daha önce de verdiği bir fetvada birden fazla kez hac ve umre yapılmaması gerektiğini söylemişti.

Giryani, Suudi Arabistan'a para kazandırmamak için bir defadan fazla hac ve umre yapılmaması gerektiğini belirtmişti.

Yaptığı açıklamada başmüftü "Yemen'de ve Libya'da Müslümanların evlatlarını öldüren, Sudan'da, Tunus'ta ve Cezayir'de de öldürecek olan Suudi Arabistan yönetimine para kazandırmanın uygun olmadığını" belirterek, birden fazla hac ve umre yapılmaması gerektiğini savunmuştu. Giryani "Bu fetvanın sorumluluğunu üstlendiğini" söylemişti.

Libya Başmüftüsü, "Müslümanların mallarını kendi bölgelerindeki mücahitlere ve Filistin'deki silahlı gruplara harcamalarının daha uygun olacağını" dile getirmişti. Giryani Suudi yöneticilerin "paralarını Allah yolundan insanları alıkoymak ve Müslümanları öldürmek için harcadığını" ve "direniş gruplarını terörist olarak sınıflandırdıklarını", "hakkı söyleyen alimlere terörist diyerek onları hapse attığını" vurgulamıştı.

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