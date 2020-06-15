Libya Başbakanı Serrac'dan dünyaya bomba mesaj! O tablo ne anlama geliyor

Yeniakit.com.tr Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeler Hafter milislerinden temizlenene kadar operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.

Son olarak Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah tarafından yapılan açıklamada, ‘Burası için bedel ödedik. Sirte'nin geri alınmaması gibi bir durum mümkün değil. Sirte kenti kurtarılacaktır’ denildi.

Darbeci Hafter, bölge devletlerinden acil koduyla yardım talebinde bulunurken Alman Büyükelçi ile ofisinde bir araya gelen Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ilgili çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı.

Almanya'nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza ile görüşen Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinde yer alan bir tablo dikkat çekti.

Sarrac, Alman büyükelçisini karşılarken Batı'ya bomba bir mesaj verdi. Tabloda, Libyalılar tarafından batırılan Philadelphia gemisinin yanmış resmi yer alıyor.

ABD’nin, Kuzey Afrika Osmanlı hakimiyetinde iken Trablus sularına vali izni olmadan girdiği için Libyalılar tarafından batırılan Philadelphia gemisinin tablosunun yer alması 'Batı'ya gözdağı' şeklinde yorumlandı.