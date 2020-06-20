  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Cezayir'e çıkarma yaptı

Türkiye'nin desteğiyle Libya, darbeci Hafter'e bağlı milislerden temizlenirken Başbakan Fayiz es-Serrac komşu ülkeye çıkarma yaptı. Serrac ülkesindeki krizi görüşmek üzere Cezayir'e resmi ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:23:00 - 2020-06-20 17:51:42
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Cezayir'e çıkarma yaptı

Libya resmi televizyonunun haberinde, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yaptığı günübirlik ziyaret kapsamında, Libya krizindeki gelişmeleri ele almak için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'la bir araya geldiği kaydedildi.

Libya Başbakanı, ocak ayında düzenlediği ziyaretle birlikte bu yıl ikinci kez Cezayir'i ziyaret etti.

Ziyaret, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un 13 Haziran'da Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul ettiği ziyaretin ardından gerçekleşti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, görüşmenin, Libya krizine siyasi çözüm bulmak için Cezayir'in çabaları kapsamında yapılacağı belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı