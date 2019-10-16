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Libya açıklarında 90 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'nın El-Hums kenti açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:24
Libya açıklarında 90 kaçak göçmen kurtarıldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, Hums kentinin 95 mil açıklarında yürütülen zorlu kurtarma operasyonu sonucunda bir şişme botta 90 düzensiz göçmene ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, çoğunluğu Somali vatandaşı Afrikalı göçmenler arasında 7 kadının bulunduğu ve kadınlardan 2'sinin hamile olduğu aktarıldı.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalıgöçmenlerin en önemli güzergahlarından biri durumunda.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:24
  1. Libya'nın El-Hums kenti
  2. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  3. Sahra Çölü

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