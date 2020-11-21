Libya açıklarında 5 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
TRABLUS (AA) - Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata kenti sahilinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.
Libya Kızılayı Misrata Şubesi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 5 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma günü, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 teknenin Libya'nın batısındaki El-Hums ve Surman kenti açıklarında batması sonucu 100 kişinin boğulduğunu duyurmuştu.
İç çalkantıların yaşandığı Libya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişte önemli bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.