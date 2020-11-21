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Aktüel Libya açıklarında 5 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
Aktüel

Libya açıklarında 5 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:36:13 -
Libya açıklarında 5 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

TRABLUS (AA) - Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata kenti sahilinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Libya Kızılayı Misrata Şubesi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 5 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma günü, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 teknenin Libya'nın batısındaki El-Hums ve Surman kenti açıklarında batması sonucu 100 kişinin boğulduğunu duyurmuştu.

İç çalkantıların yaşandığı Libya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişte önemli bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.

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