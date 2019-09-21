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Libra nedir? Facebook kripto Libra parası nasıl kullanılır?

Libra nasıl kullanılır? Sosyal medya platformu Facebook, 2019 başında kripto para birimi Libra’yı duyurmuştu. Facebook’un kripto parası Libra’sı atağı Avrupa ülkelerini tedirgin etti. Peki Libra nedir? bitcoin ile Libra arasındaki fark ne?

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:16
Libra nedir? Facebook kripto Libra parası nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformu Facebook, 2019 başında kripto para birimi Libra’yı duyurmuştu. Facebook’un kripto parası Libra’sı atağı Avrupa ülkelerini tedirgin etti. Peki Libra nedir? bitcoin ile Libra arasındaki fark ne? 

Libra’yı Türkçe’ye “terazi” olarak çevrilirken, aynı zamanda Roma’da kullanılan bir ağırlık birimi. Facebook, söz konusu kripto para biriminin “küresel bir para birimi ve finansal altyapı sistemi” olacağını savunuyor.

Libra, Facebook tarafından oluşturulan, bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından kullanılan şifreli teknoloji olan blok zinciri sürümüyle güçlendirilmiş bir dijital varlık olarak tarif ediliyor. Facebook, Alman Federal Meclisi üyesi Fabio De Massi’nin talebine yanıt olarak Libra’nın rezervlerini oluşturacak itibari para birimlerini ve bunların ağırlıklarını açıkladı. Buna göre, Libra %50 dolar, %18 avro, %14 yen, %11 pound ve %7 Singapur doları ile desteklenecek.

2020'de kullanıma geçmesi planlanan Libra’nın, sosyal mecrada gerçekleştirilen çevrimiçi finansal işlemleri kolaylaştırması bekleniyor. Libra, çay ısmarlamaktan ulaşım araçlarını kullanmaya kadar her alanda kullanılması ve maliyetinin düşük olması ile dikkat çekiyor. Facebook finansal hizmetlere erişemeyen kişilere, Calibra adı verilen bir uygulama ile para biriktirebilme imkanı da vermeyi planlıyor.

Libra Birliği mi kurulacak?

Facebook, yılın başında kripto para birimi Libra’yı duyurmuştu. Coinbase, Mastercard, Visa, eBay, PayPal, Stripe, Spotify, Uber, Lyft, and Vodafone’nunda yer aldığı 27 destekçiyle kripto para birimini oluşturma yoluna çıkan Facebook, daha sonra bazı ortaklarının desteğini kaybetmeye başlamıştı. Facebook, Libra için merkezi İsviçre’de bulunan “Libra Birliği’ni” kurarken, Libra’yı bağımsız olarak yönetmeyi planlıyor. Birçok merkez bankası Facebook'un Libra biriminin uygulanmasının düzenleme, vergi, para politikası ve ödemeler konusuna ilişkin sonuçlarını incelemeye alırken, G7 Grubu’da Libra gibi kripto para birimlerini nasıl düzenleyebileceğini incelemek için G7 bünyesinde bir görev grubu oluşturmuştu. Facebook, Libra’nın ülkelerin merkez bankalarının para arzı üzerindeki kontrolünü tehdit ettiği şeklindeki endişelere karşı kendini savunurken, uzmanlar, Libra'nın somut etkilerini değerlendirmek için çok erken olduğunu belirtiyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:16
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