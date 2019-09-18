0553 313 94 23

Liberya'da yatılı okulda yangın: 30 çocuk ölü

Batı Afrika ülkesi Liberya'da yatılı okulda çıkan yangında en az 30 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
Liberya'da yatılı okulda yangın: 30 çocuk ölü

Polis Sözcüsü Moses Carter, basına yaptığı açıklamada, Liberya'nın başkent Monrovia yakınındaki Paynesville bölgesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilen yatılı okulda çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğünü belirtti.

Carter, çocukların Kur'an-ı Kerim öğrendikleri sırada yangın çıktığını ifade ederek yangının sebebinin henüz bilinmediğini aktardı.

Devlet Başkanı George Weah, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Dün gece Paynesville bölgesindeki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu durum, mağdurların aileleri ve Liberya için zor." ifadesini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
  1. Liberya
  2. yangın
  3. yatılı okul
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yine Twitter'dan duyurdu! Bolton'ı azleden Trump, yeni güvenlik danışmanını açıkladı
    1. Yine Twitter'dan duyurdu! Bolton'ı..
    2. Almanya Kaşıkçı cinayeti sonrası..
    3. Aydın'da yurt dışına çıkmak isteyen 43..
    4. Ruhani'den Suudi Arabistan'a uyarı:..
    5. 9 gündür aranan adamın cesedi bulundu
    6. Başta uyuşma neden olur?
    7. MHP'den dikkat çeken Cumhur İttifakı..
    8. Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı..
    9. İki aile taşlı sopalı birbirine girdi!..
    10. İstihbaratı alan ekipler eli boş dönmedi
    11. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek..
    12. Trump açıkladı! İşte Bolton'un yerine..
    13. Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti..
    14. Almanya Suudi Arabistan’a silah..
    15. Başkan Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı
    16. Rizespor taraftarları Diyarbakırlı..
    17. MHP'li başkan istifa etti! 'Sürekli..
    18. Trump, İran yaptırımlarını artırma..
    19. Liberya'da yatılı okulda yangın: 30..
    20. 50'den fazla öğrenci hastaneye..
    21. Afganistan'da şiddetli çatışma: Çok..
    22. Kürt Siyasetçi Cemal Toptancı: Suçunu..
    23. Shell hakkında soruşturma başlatıldı
    24. Hasmının dükkanına traktörle girdi!
    25. AK Parti MKYK toplandı
    26. Tuzla’da patlama neden oldu?
    27. Giresun'da dördüncü kattan düşen genç..
    28. Öğretmen alımı son dakika haberleri:..
    29. ABD'den Suud'a dost kazığı! Patriotlar..
    30. Kemalistler buna ne diyecek? CHP'li..
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler