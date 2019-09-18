Liberya'da yatılı okulda yangın: 30 çocuk ölü
Batı Afrika ülkesi Liberya'da yatılı okulda çıkan yangında en az 30 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.18 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
Polis Sözcüsü Moses Carter, basına yaptığı açıklamada, Liberya'nın başkent Monrovia yakınındaki Paynesville bölgesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilen yatılı okulda çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğünü belirtti.
Carter, çocukların Kur'an-ı Kerim öğrendikleri sırada yangın çıktığını ifade ederek yangının sebebinin henüz bilinmediğini aktardı.
Devlet Başkanı George Weah, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Dün gece Paynesville bölgesindeki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu durum, mağdurların aileleri ve Liberya için zor." ifadesini kullandı.
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