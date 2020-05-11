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Liberya ve Fildişi Sahilleri'ndeki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 05:35:00 -
Liberya ve Fildişi Sahilleri'ndeki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Fildişi Sahilleri ile Liberya'da yaşayan Türk vatandaşlarını yurda getiren THY'ye ait uçak, saat 00.40'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

Yolcular, karantinaya alınacakları Çanakkale ve Düzce'deki yurtlara gönderilecek.

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