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Gündem

LGS'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:19:00 - 2020-06-20 14:26:14
LGS'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı" paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının da Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

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