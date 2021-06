LGS’de yanlış doğruyu götürür mü? 2021 LGS net puan hesaplama LGS puanı nasıl bulunur?

MEB LGS net puanı nasıl hesaplanır? 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. LGS sınavında birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. LGS sınavı ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri verildi. Peki LGS net puan hesaplama nasıl yapılır, LGS puanı nasıl elde edilir?

LGS net puanı nasıl hesaplanır?

Çoktan seçmeli sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlendi. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sırasında isteyen maskesini çıkartabilecek. Öğrenciler koridorlarda ve bahçede ise maskeli olacak. Sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

LGS 2021 kılavuzu için tıklayın