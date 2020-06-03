LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Alaşehir’de kullanılmak üzere 7 bin 422 adet, Sarıgöl ilçesinde kullanılmak üzere de 2 bin 298 adet olmak üzere toplam 9 bin 720 maske dikimi gerçekleştirdi.

Covid-19’la mücadele süresince, sağlık kuruluşlarının maske ihtiyacını karşılamak için sürekli üretim yapan Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu kez de Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde LGS’ye girecek olan 8. sınıf öğrencileri için toplam 9 bin 720 maske dikti. Maskeler başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler ve veliler için kullanılacak.

Maske dikiminde görev alanlar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’i makamında ziyaret ederek, bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Korona salgını için ilçemizde bulunan sağlık kuruluşlarının maske ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canla başla çalışan arkadaşlarımız, bu gün de 20 Haziran günü yapılacak olan LGS’ye katılacak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çocuklarının yanında gelen velilerimiz için maske dikimi yaptılar. İlçemizin döner sermaye isletmesi olan tek okulu olan Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personelini kutluyoruz. Üretimde emeği geçen okul idarecilerimize, alan şefi öğretmenimiz Sema Berktaş’a, okul güvenlik personeli Cemile Eser’e, Sayman Nurettin Tütmez’e ve diğer emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ederiz. Covid-19 salgınında fedakarca görev yapan ve bu gün yine aynı özveri ile çalışan personelimizle gurur duyuyoruz." dedi.