LGS’de hangi konulardan kaç soru çıkıyor? 2021 LGS sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşmek için yapılacak olan LGS 2021 sınavı 6 Haziran’da yapılacak.

LGS sınavına kimler katılacak?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma, Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

Geçtiğimiz yılın sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrencilere yöneltilen soru sayısı ve tanınan süre şu şekilde olmuştu;

LGS’de hangi konulardan kaç soru çıkıyor?

LGS sınavına girip iyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler LGS sınavına gece gündüz hazırlanmaya devam ediyor. LGS sınavına hazırlanan adaylar, LGS sınavında hangi konulardan ne kadar soru çıktığını merak ediyor. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.

LGS sözelden kaç soru çıkıyor?

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

Sayılan alandan LGS’de kaç soru çıkıyor?

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40