LGS tercihlerinde sıralama önemli mi? | lgs 2019

LGS 2019 sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı, sıra tercih dönemine geldi. Sınav sonuçlarını öğrenen lise adayları merakla nasıl tercih yapacaklarını merak ediyor. Öğrenciler Google arama motorunda Lise 2019 taban puanı ve 2019 LGS 2019 tercihleri nasıl yapılır, LGS 2019 tercihlerinde nelere dikkat edilmeli, LGS 2019 tercih sıralaması nasıl yapılır, tercih yaparken sıralama önemli mi sorularını araştırmaya devam ediyor. Peki LGS tercihlerinde sıralama önemli mi?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da dün yayımlandı. MEB resmi sitesinden yayınlanan duyuru ile LGS tercih kılavuzunu LGS sınavına giren öğrencilerin erişimine açıldı. 2019 LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS 2019 TERCİH KILAVUZU

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LGS 2019 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1- Yerel yerleştirme ekranında en çok 5 okul seçilebiliyor. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacaktır. (Bir anlamda yerel yerleştirme tercihi zorunludur.)

Yerel yerleştirme tercihlerinde;

İlk üç okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından.

İki okul mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilebilecektir.

Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecektir.

Örneğin; Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Lise, İmam Hatip Lisesi)

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en çok 5 tercih yapabilirsiniz.

Tercihlerinizde sınavla öğrenci alacak

– Fen Liseleri

– Sosyal Bilimler Liseleri

– Anadolu Liseleri

– Anadolu İmam Hatip Liseleri

– Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın yüzdelik diliminize uygunluğuna da dikkat ederek tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; yüzdelik diliminiz 5.67 ise tercihlerinizi %4'lük dilim ile %6'lık dilim içinden seçmeniz gerekir.

3- Pansiyonlu okullar tercih ekranında, en fazla 5 okul seçebilirsiniz. Pansiyonlu okullar tercih sistemimize yeni girdiğinden bu okulların nerede olduğu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç var.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile veya merkezi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmeleri durumunda pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

LGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihleri 1-12 Temmuz arasında alınacak. LGS tercih dönemi için ise sonuçlar, 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.