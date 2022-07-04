LGS tercihleri 2022 nasıl yapılacak? MEB e okul LGS sınavına girmeyenler lise tercihlerini nasıl yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 Haziran'da uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ve LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Lise tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi itibariyle başladı ve LGS tercihleri 20 Temmuz'a kadar yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS’de kaç lise tercih hakkı var? LGS yerel yerleştirme nasıl yapılacak? Pansiyonlu okul tercihi nasıl yapılacak, pansiyonlu lise tercihi kimler yapacak? Özel okul tercihleri ve kayıtları nasıl ne zaman yapılacak?

MEB 2022 LGS tercihler nasıl yapılacak?

e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek, tercihlerin ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

LGS'ye girmeyenler tercih yapabilecek mi?

LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.

LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek.

LGS lise tercihleri kaç tercih hakkı var?

Öğrencilerin il ya da ilçe sınırı olmadan 10 tane okul seçme hakkı bulunuyor.

LGS lise yerel tercihler nasıl yapılacak?

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından ilk 3 okul eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorunda. Öte yandan en fazla 5 tercih yapılabilecek.

Pansiyonlu lise tercihini kimler yapabilir?

İsteyenler pansiyonlu okulları seçebilir. Burada da en fazla 5 okul seçilecek. Eğer 3 grupta tercih yapılırsa ve tüm tercih hakları kullanılırsa, 20 okul seçilmiş olacak.

Özel okul kaydı nasıl yapılacak?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

LGS'yle öğrenci alan özel okullara kayıt işlemleri ise 20 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Ancak yabancı özel okullar kayıtlarını 8 Temmuz'da bitirecekler.

Lise nakil işlemleri nasıl yapılacak?

LGS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kez nakil uygulaması olacak. Her dönemde; LGS puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere yerleştirme tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. MEB LGS 2022 tercih sonuçlarını açıklamasının ardından bu kez de lise nakil dönemleri başlamış olacak. 2022 MEB LGS tercih kılavuzu için tıklayın