LGS tercihi puanla mı yüzdelik dilimle mi yapılacak? 2021 LGS tercihleri yüzdelik dilimle mi puanla mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

Yerel yerleştirme ile lise tercihleri nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

Hani okula ne kadar kontenjan var?

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.

2021 LGS tercihleri yüzdelik dilimle mi puanla mı olacak?

LGS'ye giren öğrenciler bu alanda toplam 10 tercih yapabilecek. Tercihler puana göre değil, mutlaka yüzdelik dilimlere göre yapılmalı. Bir öğrenci tercih listesi oluştururken kendi yüzdelik diliminden yüzde 25 öncesi ile yüzde 40 sonrasına kadarki okulları yazabilir. Örneğin, yüzde 10'luk dilimde olan bir öğrenci geçen yıl yüzde 7.5 dilimden alan bir okuldan başlayıp yine geçen yıl yüzde 15'e kadar öğrenci alan okullara kadar inerek bir liste oluşturursa yerleşme şansı yüksek olur.

2021 LGS’de kaç tercih yapılacak?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavzu için tıklayın

2021 LGS taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları için tıklayın