LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Lise tercihleri ne zaman belli olacak? 5 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçları 30 Haziran'da ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? Lise kayıt işlemleri ne zaman?
Lise tercih işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir zaman kaldı. Lise tercih işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran Pazar günü LGS'ye girdi. LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. 4 Temmuz'da ise LGS tercihi süreci başladı. Tercih işlemleri 20 Temmuz'da sona erecek. Tercihler e-Okul üzerinden yapılıyor. Online olarak yapılan tercih işlemlerinin ardından mutlaka tercihler ortaokul müdürlüklerinde onaylatılmalı.
Lise tercih sonuçları 25 Temmuz’da açıklanacak. Ardından ise kayıt işlemleri başlayacaktır.