LGS tercih sonuçları: LGS yerleştirme sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

Ortaokul öğrenimini tamamlayan öğrenciler, Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girdi. Söz konusu sınavın ardından LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler, bu süreçte MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti. 16 Temmuz’da sona eren LGS tercih işlemlerinin ardından gözler, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS’ye giren öğrenciler, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercihte bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre LGS tercih başvuruları, 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilmişti. LGS yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz’da açıklanacağı belirtildi.

LGS tercih sonuçları sorgulama

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmuyor.

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın.

LGS nakil tarihleri 2021

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şu şekilde;

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.



Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 02 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.



Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.



Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 09 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

LGS lise kontenjanları 2021

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Dolayısıyla sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.